Brandstiftung wahrscheinlich : Auto steht auf Rostocker Parkplatz lichterloh in Flammen

Polizei und Feuerwehr mussten am späten Donnerstag zu einem Löscheinsatz ausrücken. Wiederholt brannte ein Auto im Rostocker Stadtgebiet.

Rostock-Evershagen | Schon wieder hat ein Auto im Rostocker Stadtgebiet gebrannt. Und wieder deutet vieles auf Brandstiftung hin. Polizei und Feuerwehr mussten am späten Donnerstagabend zu dem brennenden Pkw in den Stadtteil Evershagen ausrücken. Auf einem Parkplatz loderte gegen 22.30 Uhr ein Kleinfahrzeug. Der Fiat stand an der Bertolt-Brecht-Straße, auf Höhe d...

