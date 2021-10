Rostock : Boden in der Sporthalle des HC Empor wird im Sommer erneuert

Bis zum Sommer 2022 soll das Parkett in der Fiete-Reder-Halle in Marienehe geschont werden. Zudem wird künftig eine andere Reinigung dafür sorgen, dass der Belag nicht so schnell verschleißt.

Rostock | Die Fiete-Reder-Halle in Rostock-Marienehe wird einen neuen Boden bekommen. Im Sommer 2022 sollen die Arbeiten starten, verkündete Lars Brandes, Leiter des Amtes für Sport, am Mittwoch auf der Sitzung des Ausschusses für Schule, Hochschule und Sport der Bürgerschaft. „Ob wir das in den sechs Wochen der Sommerferien schaffen, ist noch unklar“, so Brand...

