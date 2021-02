Landgericht Rostock : Blutspuren-Analyse belastet Jan B. im Mordprozess

Das Blut des Getöteten verschmierte er in der ganzen Wohnung und zeichnete damit einen so genannten Blutengel an die Wand.

Rostock | Der seit dem 5. November 2020 vor dem Landgericht Rostock laufende Strafprozess gegen den 36-jährigen Jan B. wurde am Freitag fortgesetzt. Der Rostocker wird beschuldigt, in den frühen Morgenstunden des 9. Mai 2020 seinen langjährigen Freund Mitchell M....

