Bio, Physik, Chemie, Technik : Acht Jugendliche aus MV im Bundesfinale von „Jugend forscht“

Die Projekte der Nachwuchsforscher beschäftigen sich unter anderem mit Umweltverschmutzung, 3D-Druck und optischen Spiegel-Tricks.

Schwerin/Rostock/Pankow | Das Teilnehmerfeld in MV bei den diesjährigen Wettbewerben „Jugend forscht“ und dessen Ableger „Schüler experimentieren“ war groß. „Mit 100 Startern und 48 hochinteressanten Projekten in den sieben angebotenen Fachgebieten konnten wir in unserem Bundesland fast doppelt so viele Teilnehmer und 17 Projekte mehr erleben als im Vorjahr“, sagte Landeswe...

