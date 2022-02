Rostock : Betrunkener verursacht mit gestohlenem Auto zwei Unfälle

Das Auto hat der Verdächtige zuvor von dem Parkplatz einer Kleingartenanlage gestohlen.

Rostock | Ein 31-jähriger Betrunkener hat am Mittwoch gleich zwei Unfälle in Rostock mit einem gestohlenen Auto verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe der Tatverdächtige gegen 15 Uhr am Mittwoch das Auto von dem Parkplatz einer Kleingartenanlage gestohlen. Der 69-jährige Besitzer hatte kurz darauf den Diebstahl bemerkt und sah den Tatverdächt...

