Betrugsversuch in Rostock : Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Rostock aus

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag in Rostock drei Betrüger gestellt. Sie hatten sich in Lütten Klein als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben.

Rostock | Sie haben an Wohnungstüren geklingelt, sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und versucht, persönliche Daten zu erschleichen – drei Männer im Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Anwohner informieren Polizei Doch einigen Anwohnern in der Turkuer, Ahlbecker und Binzer Straße kamen die vermeintlichen Stadtwerke-Mitarbeiter offenbar komisch v...

