Tag des offenen Denkmals : Besucher können interessante Orte in Rostock erkunden

Der Tag des offenen Denkmals bietet Kultur für alle. Ob Jung oder Alt – für jeden öffnen sich die Türen zu geheimnisvollen und geschichtsträchtigen Orten.

Rostock | Mit einem Knarren werden am Sonntag die altehrwürdigen Türen der spannendsten Denkmäler in ganz Deutschland geöffnet, sodass Interessierte historischen Bauten und moderne Denkmälern besuchen können, die sonst verschlossen sind. Unter dem Motto Sein und Schein lädt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz die Gäste in Rostock am Sonntag, 12. September, Jahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.