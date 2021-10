Gelände von Rostocker Spedition : Beschädigte Autogasflasche löst Feuerwehrgroßeinsatz aus

Durch ein beschädigtes Ventil einer 25 Kilogramm schweren Flasche Autogas strömte am Montagmorgen unkontrolliert der giftige Stoff in die Atmosphäre

Rostock | Gas-Alarm auf einem Speditions-Gelände in einem Rostocker Gewerbegebiet: Durch ein beschädigtes Ventil einer 25 Kilogramm schweren Flasche Autogas strömte am Montagmorgen unkontrolliert der giftige Stoff in die Atmosphäre. Es kam zu einem Feuerwehrgroßeinsatz. Mitarbeiter brachten sich in Sicherheit Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr mitteilte...

