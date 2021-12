Heiligabend in Rostock : Strenge Einlasskontrollen für Weihnachtsgottesdienste

Diese Regeln gelten am 24. Dezember bei Andachten und Christvespern in den Kirchengemeinden der Hansestadt Rostock.

Rostock | Strenge Einlasskontrollen, unbedingte Einhaltung der Maskenpflicht und die konsequente Durchsetzung der 3G-Regel: Beim zweiten Weihnachtsfest in der Corona-Pandemie gelten bei Gottesdiensten in Rostock am Heiligen Abend noch härtere Vorschriften als vergangenes Jahr. Die Anzahl der Plätze in den Kirchen bei den Weihnachtsandachten und Christvespern am...

