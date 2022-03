Perspektive für MV Werften? : Produktion von Windkraftanlagen könnte Rostocker Standort retten

Die MV Werften sind insolvent. Nun scheint es jedoch eine Perspektive zu geben, wie es an den Standorten in Mecklenburg-Vorpommern weiter gehen könnte. Am Freitag gab es dazu Gespräche.

Rostock | Den MV Werften eine Zukunft bieten, Unabhängigkeit von russischem Öl erlangen und die Produktion von grünem Strom ausbauen – diese großen Ziele wurden am Freitag bei einem Fachgespräch zwischen rund 40 Vertretern aus Industrie und Politik auf dem Gelände der insolventen MV Werft in Rostock-Warnemünde besprochen. Mithilfe der MV Werften könnte ...

