Rostock : Autofahrerin kollidiert mit Radfahrer in Diedrichshagen

Rostock | Ein 35-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag im Rostocker Stadtteil Diedrichshagen von einer Autofahrerin übersehen und angefahren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr in der Doberaner Landstraße. Die 50-jährige Autofahrerin wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren und übersah nach ersten Erkenntnissen ...

