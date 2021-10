Fußballspiel des FC Hansa : Autofahrer müssen am Sonntag in Rostock mit Einschränkungen rechnen

Es werden nicht nur Parkplätze gesperrt, für ein paar Straßen wird der Verkehr für Autofahrer eingeschränkt.

Rostock | Am Sonntag trifft der FC Hansa Rostock in einem Heimspiel auf Fortuna Düsseldorf. Aus diesem Grund kann es zu Verkehrseinschränkungen für Autofahrer kommen, teilte Rathaussprecher Ulrich Kunze mit. Im Zusammenhang mit dem Fußballspiel werden die Parkplätze am Albrecht-Kossel-Platz am Hauptbahnhof Süd und in der Erich-Schlesinger-Straße, vor dem Fir...

