Eröffnung in Societät maritim : Ausstellung zeigt Werke der Finalisten für Rostocker Kunstpreis

Auch in diesem Jahr wird die hochdotierte Auszeichnung vergeben. Bevor die Jury jedoch im Dezember die Gewinner kürt, stellen sich die Künstler vorerst den kritischen Blicken der Besucher.

Rostock | Das Ringen um die begehrte Auszeichnung des Rostocker Kunstpreises 2021 machen in diesem Jahr die Frauen unter sich aus. Stine Albrecht, Monika Bertermann, Lena Biesalski, Takwe Kaenders und Anne Sewcz sind die fünf Finalistinnen, die auf den Preis hoffen können, der im Genre Kleinplastik vergeben wird. Am Sonnabend wurde in der Societät Rostock marit...

