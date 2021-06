Kulturhistorisches Museum : Ausstellung blickt auf 650 Jahre Rostocker Geschichte zurück

Von der bewegten Vergangenheit der Hansestadt zeugt die am Donnerstag eröffnete, neueste Dauerausstellung im Kloster zum Heiligen Kreuz.

Rostock | Nun geht es Schlag auf Schlag. Nachdem die Tore des Kulturhistorischen Museums in Rostock seit Anfang Juni wieder geöffnet sind, präsentierte das Haus am Donnerstagabend begeisterten Gästen die neueste Ergänzung in den historischen Klosterhallen. Von den einstigen Umtrieben der Stadt an der Warnow und ihren Bürgern will die Daueraustellung „Rostock. 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.