Inzidenz seit drei Tagen über 100 : Ausgangssperre gilt ab Donnerstag auch in Rostock

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über dem Schwellwert von 100 liegt, zieht Rostock die Corona-Notbremse.

Rostock | Rostock zieht die Bundesnotbremse und verhängt ab Donnerstag so wie bereits andere Städte und Kreise zuvor eine nächtliche Ausgangssperre. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz seit drei Tagen in Folge über dem vom Bund angesetzten Schwellwert über 100 lag, müsse nun auch die Hansestadt durchgreifen, hieß es am Dienstag aus dem Rathaus. Demnach ist der Auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.