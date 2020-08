Urlaub vor der Haustür : 33 Ausflugstipps in und um Rostock

Rostock ist vielfältig. Wir stellen 33 Ausflugsziele vor - von Klassikern bis zu Geheimtipps.

von Victoria Flägel

22. August 2020, 05:00 Uhr

Rostock | 1. Warnemünde

Warnemünde lockt mit seinem teilweise über 200 Meter breiten Sandstrand und den einzigartigen Naturstrandabschnitten tausende Besucher an. Doch Warnemünde hat nicht nur Strand zu bieten. Im Ostseebad lassen Restaurants, Boutiquen, Bars, das Niveahaus oder das Hotel Neptun mit der legendären Broiler-Bar keine Langeweile aufkommen.

Die Aussichtsplattform des Leuchtturms kann derzeit nicht besichtigt werden. Solange die Abstandsregeln aufgrund der Corona-Pandemie gelten, bleibt der Leuchtturm geschlossen.



2. Strände

Es muss nicht immer Warnemünde sein. Westlich von Warnemünde bietet der Strand in Diedrichshagen Ruhe. Auch Hohe Düne ist ruhiger als Warnemünde und nur eine Fährfahrt Richtung Osten entfernt. Markgrafenheide noch ein Stück weiter östlich von Hohe Düne ist belebter und bietet die Bar "Strandoase" direkt an der Ostsee.

3. Robbenforschungszentrum Hohe Düne

Eine schwimmende Forschungsanlage erwartet Besucher in Hohe Düne. Das Zentrum ist in einem ehemaligen Fluss-Fahrgastschiff untergebracht und ist eine der bestbesuchten Einrichtungen Rostocks. Die Robbenstation steht für Besucher regelmäßig offen. Neben einem Besuch des Forschungszentrums können Sie einen Blick hinter die Kulissen werfen oder mit Robben tauchen. Vorherige Buchungen sind über das Online-Buchungssystem möglich.

4. Kletterwald in Markgrafenheide

Ob auf der Netzbrücke, den schwankenden Bohlen oder am Tarzan-Seil: Bei dem Klettererlebnis in Strandnähe kommen Abenteuerlustige auf ihre Kosten. Der höhste Parcours befindet sich in elf Metern Höhe.

Bis September hat die Anlage von 10 bis 19 Uhr, donnerstags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. Von September bis November ist auch donnerstags Ruhetag. Die Kletterzeit beträgt etwa 2,5 Stunden - seien Sie also mindestens 2,5 Stunden vor der Schließung des Kletterwalds am Einlass.





5. Hafenrundfahrt auf der Warnow

Täglich mehrmals legen die Passagierschiffe verschiedener Reedereien vom Alten Strom in Warnemünde oder vom Rostocker Stadthafen Höhe Schnickmannstraße ab. Eine Stunde lang können die Gäste Interessantes zum Hafen und den Werften erfahren.

Doch auch die kostengünstigeren und kürzeren Fährfahrten vom Rostocker Stadthafen Höhe Kabutzenhof nach Gehlsdorf und von Warnemünde nach Hohe Düne sind charmant.

6. Der Rostocker Zoo



Zu den Highlights des Rostocker Zoos im Barnstorfer Wald gehören das Darwineum für die Menschenaffen und das Polarium für die Eisbären und Pinguine.

Die Kasse ist von Mai bis August von 9 bis 18 Uhr, von September bis Oktober bis 17 Uhr, von November bis März bis 16 Uhr und im April bis 17 Uhr geöffnet. Tageskarten kosten für Erwachsene 17,50 Euro und für Kinder von vier bis 16 Jahren 10 Euro. Familientickets für zwei Erwachsene und drei Kinder kosten 52 Euro.

7. IGA-Park

Der IGA-Park in Rostock Schmarl lädt nicht nur zum Spazieren ein. Regelmäßig finden dort Veranstaltungen wie Open-Air Konzerte, Ausstellungen und Messen statt. Darüber hinaus bietet der 100 Hektar große Park Spielplätze, einen Barfuß- sowie einen Trimm-Dich-Pfad. Außerdem sorgt ein 200 Meter langer Warnowstrand für Urlaubsgefühle - auch wenn baden dort nicht erlaubt ist.

Außerdem beherbergt der IGA-Park das Traditionsschiff "Dresden", das größte schwimmende Museum Deutschlands. In den Laderäumen des 10.000-Tonnen-Frachtschiffes befinden sich mehrere Ausstellungen. Das Museum ist dienstags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder zwischen sieben und 14 Jahren.

8. Volkstheater Rostock

Das Rostocker Volkstheater deckt die Sparten Schauspiel, Musiktheater, Tanztheater und Philharmonie ab. Es gibt vier Spielstätten: das Große Haus sowie das Ateliertheater in der Doberaner Straße, die Kleine Komödie in Warnemünde und die Halle 207 am Stadthafen.

Den aktuellen Spielplan finden Sie online. So ist beispielsweise am 21. August im Ateliertheater die Premiere der szenischen Lesung des Buches "Qualityland" des Kult-Autoren Marc-Uwe Kling.

Karten können online, telefonisch (0381 381-4700), per E-Mail (theaterkasse@rostock.de) und an der Vorverkaufskasse in der Doberaner Straße 134/135 (im August dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr) erworben werden. Die geltenden Hygienemaßnahmen finden Sie hier.

9. Holiday City Center (HCC)

Das "Holiday City Center" (HCC) in Rostock Schmarl in der Industriestraße 10 bietet eine große Bandbreite an Aktivitäten: Funsportarten wie Schwarzlicht-Minigolf, Escape Rooms und Lasertag sind ebenso vertreten wie klassische Sportarten wie Tennis, Fitness oder Bowling. Preise und Öffnungszeiten zu den zahlreichen Angeboten gibt es hier.

10. Boulderhallen

Bouldern ist ungesichertes Klettern in Absprunghöhe. Daher ist die Kletterwand maximal 4,5 Meter hoch und der Boden mit dicken Matten gepolstert. In Rostock gibt es zwei Boulderhallen: "45 Grad" Am Kayenmühlengraben 2 sowie "Felshelden" neben dem Dock Inn Hostel an der S-Bahnhaltestelle Warnemünde Werft.

"45 Grad" hat täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet neun Euro, kommt man unter der Woche vor 13 Uhr sieben Euro. Kletterschuhe können für 3 Euro ausgeliehen werden. Die Auslastung der Halle kann online eingesehen werden.

"Felshelden" hat montags bis freitags von 12 bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 22 Uhr. Eine Tageskarte kostet zehn Euro, kommt man unter der Woche zwischen 12 und 14 Uhr, 8,50 Euro. Kletterschuhe können für 3 Euro ausgeliehen werden. Mehr Informationen gibt es hier.

Wer gesichert hoch hinaus möchte, kann an der zwölf Meter hohen Wand des Bunkers in der Neptunallee 9 A für 5 Euro am Tag klettern.

11. Stadthafen

Der drei Kilometer lange Stadthafen ist Rostocks maritime Meile und lockt mit zahlreichen Gaststätten, Restaurantschiffen und Bars. Das "Borwin" betreibt seit diesem Jahr eine Outdoor-Bar und einen Imbiss-Wagen mit Burgern und Currywurst neben dem Hafenrestaurant.

Auch beim "Rost Dock", einer Bar aus Containern auf der Haedge-Halbinsel, kann man bis 30. September täglich bei coolem Ambiente, kühlen Getränken und Livemusik den Sonnenuntergang genießen. Alternativ kann man an den Hafenterrassen vorm "Besitos" grillen und Kubb spielen.

12. Kulturhafen

Bis zum 10. Oktober bieten der Circus Fantasia, die Compagnie de Comédie und der Rostocker Mau Club Kultur am Stadthafen - und zwar im Zirkuszelt des Circus Fantasia neben dem Mau Club am Warnowufer 55. So finden im August Mitsing-Partys, Theater und Kabarett statt.

13. Golfen in Warnemünde

Für Freunde des Golfsports gibt es eine 27-Loch-Anlage Am Golfplatz 1 im Ostseebad Warnemünde, die im Einklang mit der Natur, ökologisch und mit klarem strategischem Design konzipiert wurde. Die Golfanlage ist bis September von 8.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Startzeiten können Interessierte per E-Mail (info@golf-warnemuende.de) und telefonisch (0381/778 68 30) buchen.

14. Discgolf im Barnstorfer Wald

Im Rostocker Barnstorfer Wald an der Schillingallee befindet sich ein Discgolf-Parcours mit zwölf Körben. Bei dem Trendsport werden spezielle Frisbee-Scheiben (Discs) mit so wenig Würfen wie möglich von einem Abwurfpunkt aus im Korb platziert. Wer die wenigsten Würfe braucht, hat gewonnen. Der Barnstorfer Wald hat immer geöffnet, der Besuch ist kostenlos.

15. Kunsthalle Rostock

Die Kunsthalle Rostock liegt idyllisch am Schwanenteich in Rostock Reutershagen. Die Kunsthalle bietet nicht nur Ausstellungen, sondern auch ein Café mit Sommergarten.

Noch bis zum 16. August zeigt die Kunsthalle eine gemeinsame Werkschau der Fotografen Ute und Werner Mahler. Darüber hinaus startet am 14. August eine Ausstellung des Malers Christian Awe.

Die Kunsthalle ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Preise können online bei der jeweiligen Ausstellung eingesehen werden. Allerdings ist die Kunsthalle nur noch bis zum 14. September geöffnet und wird dann für zwei Jahre saniert. Ausstellungen wird es jedoch im Schaudepot weiterhin geben.

16. Flussbad

Von Mai bis Ende September lädt Rostocks einziges Freibad zum Baden ein. Im Innenstadt-nahen Flussbad am Mühlendamm 36 kann man von einem drei Meter hohen Turm springen, Beachvolleyball spielen und auf Liegewiesen entspannen.

Täglich ist dort zwischen 14 und 19 Uhr geöffnet, an Wochenenden, Feiertagen und in Ferienzeiten von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei, für Kinder unter 14 Jahren zwei Euro.

17. Rostock vom Wasser aus

Neben dem Flussbad befinden sich zwei Möglichkeiten, Kanus, Ruder- und Tretboote auszuleihen und so die Warnow und Rostock vom Wasser aus zu erkunden.

Der Kanuverleih Lindstädt auf dem Gelände des Rostocker Kanu Clubs am Mühlendamm 35 B hat täglich von 9 bis 21 Uhr, sonn- und feiertags ab 10 Uhr geöffnet. Der Bootsverleih Wanderer hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 19 Uhr. Die Preise variieren je nach Dauer und Boot.





Stand-up-Paddle Boards können außerdem bei DoYours auf der Holzhalbinsel und Surpreme Surf im Speicher am Stadthafen und am Strandaufgang 11 in Warnemünde ausgeliehen werden.



18. Aussichtsplattform der Petrikirche

Die Petrikirche bietet Besuchern einen traumhaften Blick über Rostock und die Warnow. Die Plattform in 45 Metern Höhe ist zu Fuß über 196 Stufen oder einen Lift zu erreichen. Aktuell ist die Treppe zur Aussichtplattform nur nach oben begehbar - runter geht es mit dem Fahrstuhl. Grund dafür sind die geltenden Abstandsregeln.

Bis September kann der Aussichtsturm täglich von 10 bis 18 Uhr, von Oktober bis April bis 16 Uhr besichtigt werden. Die Preise liegen bei Kindern zwischen sieben und 16 Jahren bei einem, für Erwachsene bei vier Euro.





19. Tuschbar

In dem Keramikladen im Friedhofsweg 3 in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) können die Gäste Keramik selbst bemalen. Nach etwa einer Woche können die Kunstwerke abgeholt werden. Die Keramik-Rohlinge, die bemalt werden, kosten zwischen etwa 10 und 50 Euro. Farben, Beratung, Nutzung der Werkzeuge, Glasur und Brand sind in den Preisen bereits enthalten.

Die Tuschbar hat dienstags bis mittwochs von 11 bis 19 Uhr, donnerstags und freitags von 12 bis 20 Uhr und sonnabends von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine telefonische Reservierung (0381 / 25 23 5887) ist erwünscht.

20. Kulturhistorisches Museum



Das 1859 gegründete Museum befindet sich im 750 Jahre alten Kloster zum Heiligen Kreuz, etwas versteckt in der Nähe der Kröpeliner Straße. Es beherbergt eine der umfangreichsten kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen MVs. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist - wie in allen städtischen Museen in Rostock - frei.

21. Marienkirche

Die Marienkirche am Neuen Markt ist die Hauptkirche Rostocks und gehört zu den Hauptwerken der norddeutschen Backsteingotik. Zu den Highlights der Kirche zählen die Orgel und die elf Meter hohe astronomische Uhr, ein einzigartiges Meisterwerk mittelalterlicher Technik.

22. Tauchkurse

Wer einfach mal abtauchen möchte, kann einen Schnupper-Tauchkurs in Rostock belegen. Das Blue Life Center in der Langen Straße bietet Schnupperkurse inklusive Lehrmaterial und Leihausrüstung für 39 Euro an. Ein erster Kontakt mit Flossen und Sauerstoffflasche findet in der Schwimmhalle statt. Anmeldungen sind per E-Mail (info@blue-life-center.de) und telefonisch (0381 / 69 0440) möglich.

23. Fischmarkt

Wer die Köstlichkeiten der heimischen Gewässer zu schätzen weiß, findet die passende Gelegenheit bei einem Mittagessen auf dem Rostocker Fischmarkt im Fischereihafen. Die Fischbratküche am Warnowpier 431 serviert montags bis sonnabends von 11 bis 15 Uhr hausgemachte Gerichte mit frischem Fisch aus Ostsee und Müritz. Spezialitäten gibt es außerdem im Fischmarkt nebenan zu kaufen.

24. Trampolinarena "Flip & Fly"

Die Trampolinarena in Rostock Schmarl bietet große Trampolin-Felder, Trampolin-Parcours, Dodgeball, Slam Dunk Basketball und Battle Beam für Jung und Alt. Zuschauen ist kostenfrei, selbst hüpfen kostet 12,50 Euro für eine Stunde. Tickets können online gebucht werden. Bis zum 15. August ist die Trampolinhalle mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, bis zum 5. Oktober dienstags bis freitags von von 15 bis 20 Uhr, sonnabends von 10 bis 20 und sonntags von 10 bis 18 Uhr.

25. Traditionsgasthof Schnatermann

Mit dem Auto oder dem Fahrgastschiff ist das beliebte Ausflugslokal Schnatermann in der Rostocker Heide zu erreichen. Am Selbstbedienungskiosk gibt es kühle Getränke, wechselnde Tagesgerichte, Eis sowie Kaffee und Kuchen. Der große Waldgarten lädt mit Strandkörben und Sonnenliegen zum Verweilen ein. Der Gasthof ist mittwochs bis sonntags von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet. Samstags wird gegrillt und sonntags gibt es Wild vom Spieß.

26. Alpaka-Spaziergänge



Das Hotel Strandhafer in Diedrichshagen bietet wöchentlich Spaziergänge mit Alpakas durch den Küstenwald an. Eine etwa zweistündige Tour kostet für Kinder von fünf bis 13 Jahren 15, für Erwachsene 20 Euro. Anmeldungen sind bei den Tourist-Informationen Rostock und Warnemünde möglich.

27. Kinderland in Roggentin

Das Kinderland in Roggentin ist ein großer Hallenspielplatz mit einer acht Meter hohen Kletterlandschaft, einer Kartbahn, einer Kletterwand sowie Ballkanonen, Rutschen, Trampolinen und vielem mehr. Der Eintritt kostet für Kinder neun, für Erwachsene fünf Euro. Das Kinderland ist montags bis freitags zwischen 14 und 19 Uhr, sonnabends zwischen 10 und 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet.

28. Gespensterwald Nienhagen

Dieses Ausflugsziel ist bei Wanderern und Radlern beliebt. Je nach Lichteinfall verwandelt sich die bizarre Umgebung mit ihren außergewöhnlichen Bäumen in eine verwunschene Landschaft. Hier befindet sich einer der schönsten Wanderwege Rostocks von Warnemünde bis nach Nienhagen. Der Ostseeküstenradweg hingegen ist aktuell zwischen Börgerende und Nienhagen gesperrt.





29. Mit dem Molli durch Bad Doberan

Die Molli dampft durch die engen Straßen von Bad Doberan, entlang Deutschlands ältester Galopprennbahn. Das alte Dampfross keucht durch Heiligendamm bis nach Kühlungsborn und zurück. Die erlebnisreiche Zugfahrt in historischen Abteilen ist etwas Besonderes. Den Sommerfahrplan finden Sie hier.

30. Baggerspielplatz für Erwachsene

Die "Baggertelle", der Baggerspielplatz in Pastow, Mecklenburger Straße 4c, ist ein Spielplatz für Erwachsene. Auf einer imitierten Baustelle kann man die Schaufel eines 25-Tonnen-Kettenbaggers, Kompaktbaggers, Minibaggers oder Radladers schwingen.

Doch der Baggerspaß ist nicht nur etwas für Erwachsene: Minderjährige dürfen unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten ebenfalls baggern. Termine müssen vorher telefonisch (0174 / 80 87 888) oder per E-Mail (info@baggerspielplatz-rostock.de) vereinbart werden.

31. Eselhof Schlage

Auf dem Eselhof in Schlage, Am Obstgarten 1a, sind die Hoftiere die Hauptdarsteller. Schafe, Ziegen, Hasen, Katzen und Hühner fühlen sich hier ebenfalls wohl. Eselreiten und Kutschfahrten kosten zwei Euro pro Person.

Geöffnet ist bis 10. Oktober täglich zwischen 10 und 18 Uhr, bis zum 31. Oktober bis 16 Uhr. Für Erwachsene kostet der Eintritt fünf Euro, für Kinder unter 12 Jahren zwischen einem und drei Euro.

32. Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen

Einen abwechslungsreichen Freizeitspaß bietet Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen. Kinder-Bauernhof, Fahrgeschäfte, Bauernmarkt und verschiedene Restaurants gehören zu den Attraktionen.

Täglich hat das Erlebnis-Dorf von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Das Unternehmen selbst gibt den Tipp, das Erlebnis-Dorf zwischen 8 und 12 Uhr sowie 16 und 20 Uhr zu besuchen, um Menschenmassen zu vermeiden. Auf der Internetseite informiert eine Anzeige darüber, wie voll das Erlebnis-Dorf aktuell ist.

33. Wildpark in Güstrow

In dem Wildpark kann man Wölfe, Bären, Luchse, Eulen und weitere heimische Tiere erleben. Der Wildpark ist täglich ab 9 Uhr geöffnet, bis Oktober bis 19 Uhr, von November bis Februar bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet 13 Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder bis 16 Jahren. Tickets können vorab online gebucht werden.

