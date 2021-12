Inneneinrichtung in Rostock : Daniela Mende und Ulrike Lieske eröffnen Atelier der schönen Räume

In der Klosterbachstraße bieten die Inneneinrichterinnen Beratung rund um die eigenen vier Wände an. Es gibt sogar einen Ordnungscoach, der nach Hause kommt.

Rostock | Beide sind sie Inneneinrichterinnen, Daniela Mende und Ulrike Lieske. Und gemeinsam wollen sie den Rostockern Hilfe beim Einrichten und Gestalten der eigenen vier Wände anbieten. Am Mittwoch haben sie dafür in der Klosterbachstraße 21 in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) ihr Atelier der schönen Räume eröffnet. „Seit zwei Jahren sind die M...

