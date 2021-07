Funde auf Baustelle erwartet : Archäologen stellen Glatten Aal in Rostock auf den Kopf

Von Interesse sind für sie vor allem die Funde, zu denen noch keine konkreten Erkenntnisse vorliegen. Diese lassen Rückschlüsse auf die Stadtgeschichte zu, aber auch Prognosen zum Klimawandel, sagen die Experten.

Rostock | Welche besonderen Funde sein Team auf der Baustelle am Glatten Aal in Rostock gemacht hat? Diese Frage mag René Bräunig gar nicht. Denn entscheidend sei nicht der Moment, in dem die Archäologen zwischen Sand und Lehm etwas aus der Erde holen, sondern erst die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden können. Mehr lesen: Chef-Archäologe erwartet mitt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.