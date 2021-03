UniFlexTeam : Arbeitszeitmodell der Rostocker Unimedizin füllt Personallücken in der Plege

Mit dem Modell soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Jetzt zieht die Klinik Bilanz.

Rostock | Der Fachkräftemangel in der Pflege wird sich in den nächsten Jahren weiter zuspitzen Die Universitätsmedizin Rostock will dem mit einem seit vergangenem Jahr existierenden Arbeitszeitmodell entgegenwirken. „In wenigen Jahren verabschieden wir zahlreiche Pflegekräfte in den Ruhestand und Nachwuchs ist nur schwer zu finden. Daher müssen wir jetzt aktiv ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.