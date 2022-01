Neueröffnung in der Kröpi : Ansturm auf neue Royal Donut-Filiale in Rostock

Hunderte fieberten am Samstag in der Kröpeliner Straße dem süßen Genuss entgegen. Mehr als 1000 der Schmalzkringel gingen am Eröffnungstag über die Ladentheke.

Rostock | In der Kröpeliner Straße wird die Schlange immer länger – erst 50, dann 80, dann sogar 100 Meter. Die Wartenden fiebern an diesem Samstag alle dem gleichen Ereignis entgegen: der Eröffnung der ersten Royal Donut-Filiale in der Rostocker Fußgängerzone. „Seit Dezember freuen wir uns schon darauf“, sagt Donut-Fan Eric Christopher Straube aus Rostock, der...

