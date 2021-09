Nosferatu in Rostock : 56. Stummfilmnacht bringt im Oktober Grusel in die Nikolaikirche

Der 100 Jahre alte Stummfilm wird am 1. Oktober mit musikalischer Begleitung in der Nikolaikirche in der Altstadt aufgeführt.

Rostock | Er ist neben Dracula der wahrscheinlich bekannteste Vampir der Bewegtbild-Geschichte: Nosferatu. Der Filmklassiker zur Sagengestalt kann am 1. Oktober bei passender Atmosphäre in der Rostocker Nikolaikirche bestaunt werden. Auch interessant: Wismarer Theater-Sommer verspricht schaurig-amüsantes Spektakel Anlässlich der 56. Rostocker Stummfilmnac...

