Uniklinik Rostock : An Corona erkrankte Säuglinge sind wohlauf

Während sich eines der Kinder rasch erholen konnte, kam es beim zweiten Säugling jedoch zu Komplikationen.

Rostock | Die Kinderintensivstation der Universitätsklinik in Rostock (UMR) hat erfolgreich zwei an Corona erkrankte Säuglinge behandelt. „Zwei wenige Monate alte Säuglinge wurden mit Fieber, Husten und Luftnot in die Kinderklinik der Universitätsmedizin Rostock eingewiesen“, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Zudem waren den Angaben zufolge beide Mütter in...

