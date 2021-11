Laternenumzüge und Andachten : Am Martinstag sind in Rostock zahlreiche Festumzüge geplant

Nach langer Corona-Pause finden in diesem Jahr wieder St. Martinsumzüge, Andachten und vieles mehr am 11. November statt.

Rostock | Nachdem im vergangenen Jahr die traditionellen Bräuche zum St. Martinstag am 11. November coronabedingt abgesagt werden mussten, werden in diesem Jahr in einigen Stadtteilen der Hansestadt nun wieder Umzüge und Andachten abgehalten. Auch der Fußballverein des FC Hansa Rostock hat etwas geplant. Umzüge in Warnemünde Im Ostseebad wird am Donnersta...

