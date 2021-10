Mau-Club Rostock : Sängerin und Songwriterin Alexa Feser kommt im April nach Rostock

Die Tickets sind teilweise schon ab dem 20. Oktober vorbestellbar. Jedoch sind die Preise bis jetzt noch unbekannt.

Rostock | Im Februar kommt ihr neues Album und im April ist sie dann auch schon in Rostock. Alexa Feser bindet in ihre neue Liebe 404 Tour auch die Hansestadt ein. Facebook Iframe Wie die Mawi Concert GmbH am Dienstag auf der Social Media Plattform Facebook mitteilte, beginnt auch zeitnah der Vorverkauf der Tickets. Laut Livenation ist es bereits ab dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.