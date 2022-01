Protest mit Banner : Aktivisten kritisieren Rostocks OB Madsen für Klimapolitik

Sie hängten am Montagmorgen ein Transparent in der Innenstadt auf kit der Aufschrift „Klimaneutral – mir doch egal“.

Rostock | Mit einem Transparent haben Rostocker Aktivisten öffentlich Kritik am Engagement des Rostocker Oberbürgermeisters Claus Ruhe Madsen (parteilos) für den lokalen Klimaschutz geübt. Wie die Gruppe, die sich selbst Rostock Against Future nennt, mitteilte, haben sie dafür am Montagmorgen in der Langen Straße Ecke Patriotischer Weg ein Banner aufgehängt. Darauf war neben dem Satz „Klimaneutral – mir doch egal“ ein stilisiertes Porträt des Oberbürgermeisters abgebildet. Weiterlesen: Rostocks Umweltsenator kontert Kritik der Aktivisten Die Aktivisten werfen dem Stadtoberhaupt Untätigkeit in Bezug auf die Erreichung des Zieles Klimaneutralität 2035 vor, heißt es in der Mitteilung. „Als Chef der Rostocker Verwaltung hatte er bereits im Dezember 2020 den Auftrag erhalten, das von der Bürgerschaft beschlossene Ziel einer klimaneutralen Hansestadt mit konkreten Maßnahmen zu gestalten. Davon ist bislang wenig zu hören“, so die Aktivisten. Weiterlesen: Rostock sucht neue Wege für sein Klimaziel 2035 „Das Ziel Klimaneutralität muss Leitbild allen städtischen Handelns sein – jetzt und in Zukunft“, so die Aktivisten, nach deren Meinung bislang nicht erkennbar sei, dass Madsen als Chef der Stadtverwaltung dem Thema den nötigen Stellenwert einräume. ...

