Vorsichtsmaßnahme wegen Corona : Aida Cruises stellt Schiffsverkehr vorübergehend ein

Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises stellt die Fahrten zunächst bis Anfang April ein.

13. März 2020, 14:10 Uhr

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises stellt die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April ein.

In den kommenden drei bis vier Tagen beenden die Schiffe ihre Fahrten an geeigneten Standorten, von denen die Passagiere nach Hause gebracht werden können, wie ein Aida-Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

