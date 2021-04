Gipfeltreffen in Rostock : AfD will Bundesparteitag in der Stadthalle veranstalten

Am Wochenende traf sich die Bundes-AfD in Dresden, im November soll die Hansestadt der Austragungsort sein.

Rostock | Am Wochenende tagte der Bundesparteitag der AfD noch in Dresden. Im November soll das Treffen in Rostock stattfinden. Das bestätigte am Sonntag Werner Moltzen, kommissarischer Kreisvorsitzender in der Hansestadt. „Der Bundesparteitag soll in der Stadthalle stattfinden“, präzisierte er. Denn aufgrund der Größe komme nur diese als Veranstaltungsort infr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.