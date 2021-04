Handy wichtiger als Straßenverkehr : Abgelenkter Jugendlicher in Rostock von Auto erfasst und verletzt

Es kam zu einer leichten Berührung zwischen Pkw und Fußgänger.

Rostock | Ein Jugendlicher, der anstatt auf die Straße lieber auf sein Handy geguckt hat, ist am Samstagnachmittag in Rostock von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall gegen 16.30 Uhr in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines VW-Kleinwagens die Arnold-Bernha...

