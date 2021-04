Baustelle in Rostock : Straßenbelag in Kassebohm wird erneuert

Die Baumaßnahme soll am 12. April beginnen und voraussichtlich Ende Juni beendet sein.

Rostock | Im Rostocker Stadtteil Kassebohm werden die Fahrbahndecken im Vicke-Schorler-Ring und Fritz-Mackensen-Weg erneuert, teilte das Tiefbauamt der Hansestadt am Dienstag mit. Grund dafür ist der fortgeschrittene Verschleiß der Fahrbahn. Die Bauarbeiten sollen am 12. April beginnen und voraussichtlich Ende Juni beendet sein, so die Stadt. Der Ausbau der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.