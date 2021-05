Geplantes AKW in Polen : Rostock will bei Bundesregierung Mitsprache einfordern

Stadt geht von erheblichen Folgen bei einem Unfall aus. Die Bürgerschaft diskutiert am Mittwoch einen Grünen-Antrag.

Rostock | Bis zu sechs Atomkraftwerken (AKW) will Deutschlands Nachbarland Polen bis 2043 errichten. Und das erste, das in rund 400 Kilometer Entfernung von Rostock in der Nähe von Danzig gebaut werden soll, könnte bei einem Reaktorunfall erhebliche Auswirkungen auf die Hansestadt haben. Das geht aus einer Mitteilung von Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) he...

