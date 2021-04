Rostock : 21-Jähriger wird vor Supermarkt in der KTV gebissen und ausgeraubt

Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss zu Fuß und warf einen Teil der Beute weg.

Rostock | Ein 21-Jähriger wurde am Montagabend im Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt Stadtteil vor einem Supermarkt von einem anderen 33-jährigen Mann zu Boden geworfen, gebissen und ausgeraubt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Opfer habe in einem Supermarkt seine Weste mitsamt seiner Wertsachen im Eingangsbereich des Ladens abgelegt. In dieser Weste b...

