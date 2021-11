Weihnachten in Rostock : 20 Meter hohe Nordmanntanne soll Rostock schmücken

Er wird am Kröpeliner Markt wohl viel überragen. Für den geplanten Weihnachtsmarkt wird ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt.

Rostock | Was wäre Weihnachten ohne einen schönen Weihnachtsbaum? Das geschmückte Grün gehört dazu. Und auch die Hansestadt Rostock schmückt sich für die Wintertage. Am Donnerstag, 11. November, wird ab 9.30 Uhr eine 20 Meter große Nordmanntanne am Kröpeliner Tor aufgestellt. Die Nordmanntanne hat mit den unteren Zweigen einen Durchmesser von zehn Metern und wie...

