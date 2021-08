Rostock : 10. Jobmesse findet am Donnerstag im Ostseestadion statt

Sechs Stunden lang haben Besucher Gelegenheit mit den Unternehmensvertretern ins Gespräch zu kommen, sich über Jobchancen und Ausbildungsberufe zu informieren, oder direkt vor Ort schon eine Bewerbung abzugeben.

Rostock | Mehr als 80 Aussteller werden sich am Donnerstag, den 2.September, auf der 10. Jobmesse im Ostseestadion in Rostock von 10 bis 16 Uhr präsentieren, teilten die Veranstalter der HR Business GmbH am Montag mit. Unternehmen und Institutionen verschiedenster Größen und Branchen halten spannende Aktionen rund um die Themen Ausbildungen, Jobangebote, Stu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.