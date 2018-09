OB-Wahl : Grüne stellen Flachsmeyer auf

Mitglieder nominieren Chef der Bürgerschaftsfraktion. Am Mittwoch offizielle Vorstellung.

Die Grünen nominieren Uwe Flachsmeyer als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl 2019. Das haben die Mitglieder des Kreisverbandes am Dienstagabend bei ihrer Versammlung beschlossen. Der 51-Jährige war schon länger als Kandidat gehandelt worden. Der Kaufmann sitzt der Grünen-Fraktion in der Bürgerschaft vor, ist Mitglied in mehreren Ausschüssen und Ortsbeiräten. Er ist der dritte offizielle Kandidat auf die Nachfolge von Roland Methlings Posten (parteilos) neben Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) und IHK-Präsident Claus Ruhe Madsen, der als Parteiloser antreten will.