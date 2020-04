Vereine in Rostock : Gesundheits- und Rehasport besonders betroffen

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Rostocker Vereinslandschaft lassen sich nicht pauschalisieren, sagt der Stadtsportbund.

von Sebastian Lindner

06. April 2020, 05:00 Uhr

„Ein Vereinssterben möchte ich mir nicht vorstellen.“ Das sagt Andreas Röhl, Geschäftsführer beim Rostocker Stadtsportbund (SSB). Aktuell deutet darauf auch trotz der Corona-Pandemie noch nicht allzu viel hin. „Wenn wir uns in drei Wochen noch mal sprechen, kann das allerdings schon anders aussehen.“

Kann, muss aber nicht. Deswegen bleibt Röhl für den Moment auch vorsichtig optimistisch, dass die 201 Vereine und ihre knapp 57 000 Mitglieder, die jetzt unter dem Dach des SSB organisiert sind, gut durch die Krise kommen. Zwar seien aktuell weder Training noch Wettkämpfe oder Veranstaltungen möglich, „weil sämtliche Sportanlagen geschlossen sind. Aber das kennen die meisten Vereine auch aus den Sommerferien oder vom Jahreswechsel. Wir leben in der dritten Woche der Schließung“, so Röhl. In diesen Zeiten stehen kommunale Plätze und Hallen entsprechend der Entgeltordnung für Vereinssport ebenfalls nicht zur Verfügung.

Dass die Situation trotzdem nicht mit einem zeitlich begrenzten Nutzungsverbot vergleichbar ist, weiß der SSB-Geschäftsführer aber freilich selbst. Denn die reine Körperertüchtigung in den Vereinen sei nur einer der Hauptgründe für Menschen, sich diesen anzuschließen. „Die soziale Interaktion zählt neben dem Sport selbst zu den entscheidenden Merkmalen“, weiß Röhl.

Doch die fehlt nun, wie überall. „Noch“, betont er, schlagen sich diese Einschränkungen jedoch nicht auf die Mitgliederzahlen nieder. Auch ansonsten halte sich der klassische Breitensport bisher gut über Wasser. „Vereinfacht gesagt: Dort sind die Leute zwar traurig, dass sie keinen Sport treiben können. Auf der anderen Seite entfallen aber auch Kosten für die Benutzung von Sportanlagen.“

Anders ist die Situation hingegen bei Vereinen mit hauptamtlichen Mitarbeitern und solchen mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb. Das betrifft in erster Linie alle Vereine in einem höherklassigen Ligabetrieb. Und die gesamte Sparte Gesundheits- und Rehasport. Röhl erläutert: „Diese Vereine leben von ihrem Kursangebot, das nun komplett weggebrochen ist. Das bedeutet massive Einschnitte. Im Grunde gibt es da keinen Unterschied zu einem Unternehmen aus der Wirtschaft.“ Nur, dass sie aufgrund ihrer Statuten keine Rücklagen bilden können.

Deshalb rät der Stadtsportbund den betroffenen Vereinen auch, Anträge auf die staatlichen Soforthilfen zu stellen. Der SSB selbst habe aufgrund einer fehlenden eigenen Förderrichtlinie keine Möglichkeit, selbst finanzielle Hilfen zu geben. Da müsste schon der Landessportbund MV aktiv werden. Oder die Stadt Rostock.

„Wir werden an die Stadtverwaltung herantreten, um Hilfen für den Vereinssport zu arrangieren“, ließ Röhl dann auch verlauten. Denn: „Ich brauche nicht vorzurechnen, was das Ehrenamt, nicht nur im Sport, an geldwerten Vorteilen für Rostock bringt. Das sollte auch in diesen Zeiten nicht vergessen werden.“ Zudem müsse eine Unterstützung im ureigenen Interesse der Stadt liegen, sei sie doch zur Förderung des Gemeinwohls verpflichtet. Dazu zählen Sportvereine in jedem Falle.