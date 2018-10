Feuerwehr : Feuer bricht in der Feldstraße aus

Flammen schlagen aus einer Küche in einem Mehrfamilienhaus.

von svz.de

10. Oktober 2018, 20:20 Uhr

Kurz vor 19 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße ein Brand ausgebrochen. Ausgehend von der Küche eines Mannes schlugen die Flammen lichterloh in den Innenhof und der Rauch verbreitete sich rasch. Die Anwohner versammelten sich vor dem Haus. In ihren Wohnungen zurück blieben der Mann aus dem zweiten Stock und eine Frau in einer darüber liegenden Etage. Die Feuerwehr wurde gleich von mehreren Nachbarn alarmiert, rückte sofort an und beruhigte die junge Frau. Auch Polizei und Rettungswagen waren vor Ort. Noch sind die Einsatzkräfte vor Ort.