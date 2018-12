FC Hansa Rostock : Erneute Schmach gegen Energie Cottbus

In seinem letzten Spiel in der 3. Fußball-Liga 2018 hat der FC Hansa am Sonnabend 0:2 gegen Energie Cottbus verloren.

von Peter Richter

22. Dezember 2018, 15:56 Uhr

Rostock | Nach dem 1:1 eine Woche zuvor gegen den VfR Aalen hatte Trainer Pavel Dotchev die Start-Elf für seine Verhältnisse kräftig umgekrempelt und gleich drei Änderungen vorgenommen. Für Vladimir Rankovic verteidigte links Lukas Scherff. Pascal Breier hatte nach dem Rückenwind seines späten Ausgleichstreffers gegen Aalen nicht vergeblich darauf gehofft, wieder ganz vorn mittig zum Einsatz zu kommen. Er durfte von Anfang an für Marcel Hilßner ran, dessen rechte Seite Cebio Soukou übernahm. Im Angriff schließlich musste Del-Angelo Willliams weichen, für ihn stürmte Marco Königs zusammen mit Breier.

Es war das Duell zweier nach einem Erfolgserlebnis lechzenden Teams: Rostock war vorher viermal ohne Sieg geblieben (je zwei Niederlagen und Unentschieden), der Aufsteiger aus der Lausitz sogar fünfmal (3 N, 2 U).

Die Weiß-Blauen wollten nicht nur mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen, sondern vor allem auch die Revanche für die 0:3-Schmach zum Saisonauftakt im Cottbuser Stadion der Freundschaft, nach dem sie sogar für den Moment Tabellenletzter waren.

Die erste Torannäherung brachten die Gäste zustande, FCH-Keeper Ioannis Gelios hatte aber keine Mühe, den Ball herunterzupflücken (10.). Hansa wollte natürlich auf keinen Fall wieder mit 0:1 in Rückstand geraten so wie in den fünf Partien zuvor und konzentrierte sich deshalb erst einmal auf defensive Sicherheit. Doch zu sehr durften die Gastgeber das Heft des Handelns nicht dem Gegner überlassen, der nicht von ungefähr auch den ersten Torschuss der Begegnung abgab (Rangelov, Gelios hält sicher/18.).

Soukou ballert Elfmeter über das Tor

Kurz darauf das erste Überraschungsmoment der Hanseaten: Pass in die Tiefe von Mirnes Pepic, Königs kriegt die Kugel, wird im Strafraum von zwei Rot-Weißen in die Mangel genommen, fällt, und Schiedsrichter Waschitzki zögert nicht mit seinem Pfiff: Elfmeter! Soukou läuft an, verzögert, schießt - deutlich übers Tor (23.)! Die Riesenchance zum 1:0, vertan.

Doch es sollte noch schlimmer kommen: Bei einer Abwehraktion wurde Königs so heftig und schlimm am Kopf getroffen, dass er auf einer Trage abtransportiert werden musste. Für ihn kam Hilßner in die Partie (28./er orientierte sich nach rechts, Soukou ging in den Sturm). Aber auch Energie musste früh verletzungsbedingt wechseln: Viteritti raus, der Ex-Rostocker Fabian Holthaus rein (33.).

Bender mit Innenpfosten-Volltreffer - 0:1

Wenig später geriet Hansa im sechsten Spiel hintereinander 0:1 ins Hintertreffen. Lars Bender war von halbrechts unbehelligt zum Schuss gekommen, und der wurde zum Volltreffer, drehte sich unwiderstehlich in Richtung Innenpfosten und sprang von dort ins Netz, da war nichts zu machen für Gelios (36.).

Die Mecklenburger in Schockstarre. Scherff holte immerhin noch vor der Pause die erste Ecke heraus, dann war Merveille Biankadi mal bis zur Torauslinie durchgebrochen (45.+2), aber es kam nichts dabei heraus.

In die zweite Halbzeit gingen die Hausherren mit einem weiteren neuen Mann: Willi Evseev löste Pepic ab. Hansa brachte zunächst bis auf einen harmlosen Kopfball von Breier 55 Sekunden nach Wiederanpfiff nichts zustande. Aber noch hatten die 20 000 im Ostseestadion Hoffnung. Zumindest die Süd-Tribüne feuerte die heimische Mannschaft weiter lautstark an. Und die arbeitete sich mühsam nach vorn. Soukou sprang der Ball zu weit vom Fuß (58.) bzw. er blieb, geschickt von Hilßner, in der Gäste-Abwehr hängen (60.). So richtig zwingend war das alles jedoch nicht.

Rangelov macht für die Gäste den Sack zu

Und so kam es fast, wie es kommen musste: Cottbus deutlich effizienter, Rangelov steht völlig frei und lässt sich die Chance zum 2:0 nicht entgehen (64.). Die Reaktion von den Rängen: "Wir woll'n euch kämpfen seh'n!" Das jetzt endgültig total verunsicherte Gastgeber-Team wollte vielleicht, aber war nicht imstande, den Fans diesen Wunsch zu erfüllen. Energie schaltete und waltete nach Herzenslust, hatte keinerlei Mühe, den Vorsprung abzusichern, und die Riesenchance von Stefan Wannenwetsch war eine Ausnahme, die er bezeichnenderweise kläglich vergab (77.). So baute Hansa mit einem trostlosen Auftritt den Aufsteiger wieder auf und häufte sein nunmehr fünftes Spiel in Folge ohne einen Dreier an.

FC Hansa: Gelios - Wannenwetsch (77. Williams), Hüsing, Riedel, Scherff - Bülow, Pepic (46. Evseev) - Soukou, Biankadi - Königs (28. Hilßner), Breier

Tore: 0:1 Bender (36.), 0:2 Rangelov (64.)