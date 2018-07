Verstärkung : Ein Führungsspieler für die jungen Wilden

Sascha Steinfeldt soll beim Fußball-Oberligisten SV Eichede zentrale Rolle einnehmen / Erneuter Umbruch

Sascha Steinfeldt ist der älteste Neuzugang des SV Eichede. Beim Fußball-Oberligisten soll der 27-Jährige mit seiner Erfahrung im insgesamt sehr jungen Kader eine Führungsrolle übernehmen.

Die Bekanntgabe des Steinfeldt-Wechsels von der TuS Dassendorf nach Eichede eröffnete im April einen neuen personellen Umbruch beim SVE. Dem Außenspieler folgten zwölf weitere Neuzugänge, vorwiegend aus der Eicheder A-Jugend. Somit ist Steinfeldt mit seinen 27 Jahren, nach Torge Maltzahn (31), der zweitälteste Spieler im Kader der „Bravehearts“. „Der Verein hat mir von Anfang an klargemacht, dass er mir eine Führungsrolle zugedacht hat. In Dassendorf war ich hingegen noch einer der Jüngeren“, erklärt Steinfeldt, der auf der rechten Seite flexibel einsetzbar ist.

Seine Rolle als Führungsspieler nahm der Flügelmann bereits zuletzt beim Hummel-Cup in Todesfelde an und tat sich als einer der Wortführer auf dem Platz hervor.

Auch die Nähe zu Bad Oldesloe war für den Wechsel zu den Rot-Weißen entscheidend. Seit einigen Jahren lebt Steinfeldt nun mit seiner Frau und den beiden Söhnen in der Kreisstadt. „Es war immer sehr zeitaufwendig, nach Dassendorf zu fahren. Zumal ich mit keinem anderen Spieler eine Fahrgemeinschaft bilden konnte. Das ist in Eichede anders“, so Steinfeldt.

Bei seinem neuen Club hat sich der 27-Jährige indes schon eingelebt und sagt: „Ich bin in der Hinsicht auch kein allzu komplizierter Typ und komme mit allen gut zurecht. Ein paar Gesichter, wie die von Torge Maltzahn oder Thorben Wurr, kannte ich auch bereits aus früheren Duellen.“

Diese rühren vor allem aus seiner vierjährigen Zeit beim VfB Lübeck. Davor durchlief Steinfeldt außerdem die Jugendmannschaften von Hansa Rostock und war zuletzt drei Jahre bei der TuS Dassendorf, wo er auch als Jugendtrainer gearbeitet hat. In Eichede wird der Außenspieler seine Tätigkeit als Übungsleiter in der G-Jugend des SVE fortsetzen. „Ich sehe dies als eine gute Gelegenheit, um erste Erfahrungen als Trainer zu sammeln und schrittweise Lizenzen zu absolvieren“, so der 27-Jährige.

Sein Cheftrainer in Eichede wird ab dieser Saison Christian Jürss heißen. Der letztjährige Coach der Eicheder A-Jugend muss den schwierigen Umbruch der Ligamannschaft meistern. „Das braucht immer etwas Zeit. Wir müssen uns alle erst richtig kennenlernen. Sowohl auf als auch neben dem Platz. Für die jungen Spieler steht zudem das Eingewöhnen an den Herrenbereich an. Unser Team hat auf jeden Fall Potenzial. Wenn wir alle weiter so gut mitziehen, werden wir dieses auch abrufen“, sagt Steinfeldt über die Mannschaft.

Damit dies schnellstmöglich gelingt, soll der Neu-Eicheder als Führungsspieler seinen Teil dazu beitragen.