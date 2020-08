Dünger-Belastung in der Ostsee sinkt

Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde bestätigt Rückgang der Verschmutzung im offenen Meer

04. August 2020

Es sind gute Neuigkeiten, die das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) am Dienstag präsentierte. Eine halbe Million Daten, die über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren erhoben wurden, wurden nun in einer Studie ausgewertet. Das Mammutprojekt ergab, dass die Belastung der Ostsee durch Düngemittel rückläufig ist.

Bislang war bekannt, dass der Gehalt an Stickstoff und Phosphor im Uferbereich sinkt. Diese beiden Mineralien, die die wichtigsten Treiber der Überdüngung sind, gelangen über verunreinigte Flussläufe und belastetes Grundwasser in die Fluten der Ostsee.

Vor allem im offenen Meer sorgt ein Überschuss der beiden für dramatische Folgen. Denn Stickstoff und Phosphor kurbeln das Wachstum von Wasserpflanzen wie Algen an. Sterben diese einmal ab und sinken zu Boden, wird dem Wasser beim Zersetzungsprozess Sauerstoff entzogen – eine sogenannte tote Zone entsteht, Fische und andere Bewohner des Meeresgrundes sterben in Folge des Sauerstoffmangels.

Entsprechende Gegenmaßnahmen zeigen in der Ostsee jedoch bereits Wirkung: Von 1995 bis 2014 gelangten alleine durch die westlichen Anrainerstaaten des Binnenmeeres schon 40 000 Tonnen Stickstoff und 1000 Tonnen Phosphor weniger in die See, so das IOW. Es ist vor allem der Neubau und die Ertüchtigung älterer Kläranlagen, die es ermöglicht haben, einen solchen Fortschritt zu erzielen, wie aus dem Lagebericht des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie hervorgeht.

Überraschend: Diese Positiventwicklung war bisher jedoch ausschließlich im Uferbereich zu beobachten – die Belastung im offenen Meer blieb unverändert hoch.

Mittels des ausgewerteten Datensatzes konnten die Forscher nun aber auch einen Rückgang der Verunreinigung im offenen Meer bestätigen. Das wäre erfahrungsgemäß zu erwarten gewesen, so der Erstautor der Forschungsarbeit, Dr. Joachim Kuss, da die Stickstoffkonzentration bei zunehmendem Salzgehalt und Entfernung vom Ufer für gewöhnlich abnimmt.

Eines ist sicher: „Es besteht weiterhin Handlungsbedarf, um beide Nährstoffe zu reduzieren“, sagte der Meereschemiker des IOW.