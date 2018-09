Rostock : Doppel-Messe gibt Tipps zu Bau und Einrichtung

Robau sowie Wohnideen und Lifestyle haben noch bis morgen geöffnet.

von Philipp Granzow

28. September 2018, 20:45 Uhr

Ob Massivhaus, Dämmstoffe, Sicherheitstechnik oder aber Arbeitsschutzbekleidung – den Besuchern der diesjährigen Doppel-Messe Robau sowie Wohnideen und Lifestyle bietet sich seit Freitag ein breites Angebot rund um das Thema Bauen und Wohnen. Etwa 250 Aussteller präsentieren in der Hanse Messe in Schmarl Produkte unterschiedlichster Art. Die Baumesse ist damit die größte und erfolgreichste ihrer Art im Norden, zum Teil auch über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus.

Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) und der Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in MV, Christian Pegel (SPD), eröffneten die Schauen offiziell. „Die Messe ist ein gutes Produkt, um die neuesten Ideen rund um den Bereich Bauen und Wohnen zu zeigen“, so Methling. Auch Aussteller aus dem Ausland präsentieren ihre Produkte. „Da ist für die ganze Familie etwas dabei“, sagt Pegel. „Das Bestellen von Artikeln im Internet ist die eine Sache, aber um bei Unentschlossenheit die Produkte direkt anzufassen und anzugucken, bietet sich die Ausstellung sehr gut an“, so der Minister.

Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter etwa 15 000 Besucher. Und auch dieses Jahr soll besonders am Wochenende wieder mächtig was los sein. Heute und morgen ist die Veranstaltung jeweils in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.