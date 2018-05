Stadtpolitik Rostock : Buga und Co.: Heute wird entschieden

Der Weg zur (endgültigen) Entscheidung ist in Rostock häufig ein langer, denkt man nur an die mögliche Verlegung des Traditionsschiffes. Wir neigen dazu, manche Themen halb tot zu reden, bis sich wirklich etwas tut. Bei der Bewerbung für die Buga und im Stadt-Umland-Streit sollte aber wirklich dringend eine Entscheidung fallen. Und die sollte, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, auf jeden Fall zu einer Beilegung des Streits mit den Gemeinden führen. Gut möglich, dass die Bürgerschaft heute Nägel mit Köpfen macht. Bei anderen Themen bleibt zu befürchten, dass sie Dauerbrenner werden. Nordwasser ist (leider) so eines.