Tessin : Brand in einer Kleingartenanlage - Sachschaden von etwa 100 000 Euro

Am Dienstagabend kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Tessiner Kleingartenanlage.

von Polizeipräsidium Rostock

26. September 2018, 06:19 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Dienstagabend gegen 21.52 Uhr in der Kleingartenanlage "Am Quellgrund e.V." in Tessin zu einem Gartenlaubenbrand. Insgesamt vier Lauben waren vom Feuer betroffen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten weitere Schäden verhindert werden.

Im Einsatz waren fünf Wehren (Tessin, Vietow, Cammin-Prangendorf, Zarnewanz und Selpin) mit 45 Feuerwehrleuten. Es ist ein Sachschaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sanitz unter der Telefonnummer 038209-440 zu melden.