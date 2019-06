Großfeuer bei Rostock : Brand einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Bentwisch

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird die Bevölkerung in den angrenzenden Wohngebieten darum gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

von svz.de

01. Juni 2019, 08:41 Uhr

Derzeit brennt im Gewerbegebiet Bentwisch in der dortigen Hansestraße eine Lagerhalle in voller Ausdehnung. Es kann nach derzeitigem Stand nicht gesagt werden, welche Stoffe sich in der Lagerhalle befinden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird die Bevölkerung in den angrenzenden Wohngebieten - insbesondere Bentwisch, Süderholz, Hinrichsdorf, Goorstorf und Dierkow sowie Toitenwinkel - darum gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Hansestraße ist für die Löscharbeiten der Feuerwehr gesperrt. Eine Beeinträchtigung der angrenzenden Autobahn und Land- sowie Bundesstraßen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Verkehrsteilnehmer werden darum gebeten, ihre Geschwindigkeit entsprechend anzupassen.

Erst am Freitag brannte eine Lagerhalle im Osthafen.