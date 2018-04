Für Schüler : Berufswahl leicht gemacht

Girls’ und Boys’ Day helfen bei Ausbildungs- und Studien-Entscheidung.

von AENG

19. April 2018, 05:00 Uhr

Was möchtest Du einmal werden? – Eine Frage, die jedes Mädchen und jeder Junge schon des Öfteren gestellt bekommen hat. Viele haben darauf keine rechte Antwort oder Vorstellung davon, womit sie später ihr Geld verdienen wollen. Unterstützung und hilfreiche Informationen zur richtigen Berufswahl erhalten die Schüler auf den erstmals parallel stattfindenden Girls’ und Boys’ Days in Rostock am Donnerstag, 26. April.

Das Besondere: Mädchen können in männertypische und die Jungen in frauentypische Berufe hineinschnuppern, sich ausprobieren und versteckte Talente entdecken. Damit sollen Rollenbilder und Geschlechterklischees aufgebrochen werden. Denn bei der Wahl eines Berufes komme es nicht darauf an, ob Frau und Mann, sondern Neigungen und Fähigkeiten seien entscheidend. Unternehmen aus Rostock und Umgebung sowie Berufsschulen und die Uni öffnen ihre Türen für die Schüler ab der fünften Klasse. Dabei erfahren die Mädchen unter anderem etwas über die Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin, Fachinformatikerin sowie die Berufsmöglichkeiten bei der Bundeswehr. Die Jungs blicken hinter die Kulissen eines Optiker-Studios oder informieren sich über Berufe in den Bereichen Soziales und Pflege. Alle teilnehmenden Schüler werden an diesem Tag von der Schule freigestellt.