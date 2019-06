Ausstellung im Hotel Hübner

von sgre

25. Juni 2019, 16:09 Uhr

Ab dem 1. Juli bis Ende September ist eine neue Ausstellung im Foyer des Strand-Hotels Hübner zu bewundern. Die Rostocker Künstlerin Heidemarie Schuldt-Jahnke wird ihre Ausstellung „Schrift-Bilder“ zeigen. Die freischaffende Künstlerin und Dozentin leitete 20 Jahre eine eigene Mal- und Zeichenschule in Rostock. In Workshops unterrichtete sie Aquarell-, Acryl- und Pastellmalerei. Zusätzlich präsentierte sie ihre Kunstwerke in Ausstellungen und verkaufte davon Drucke und Kalender.