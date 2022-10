Das Auto wurde per Kran geborgen und zur Kriminaltechnischen Untersuchung gebracht. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Nach Unglück in Rostock-Warnemünde Auto per Kran aus Wasser geborgen Von Stefan Tretropp | 25.10.2022, 13:27 Uhr | Update vor 26 Min.

Zu einem tragischen Unfall ist es am Dienstag am Kreuzfahrtterminal Warnemünde gekommen. Ein Rentnerehepaar stürzte mit dem Auto in Warnow.