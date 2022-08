Die Rostocker Jazzband Swinging Seagulls gastiert am Sonntag um 15.30 Uhr bei freiem Eintritt im Kurhausgarten. Warnemünde. FOTO: Seagulls up-down up-down Warnemünde Jazz erklingt im Kurhausgarten, Kammermusik in der Kirche Von Maria Pistor | 25.08.2022, 19:48 Uhr

Das Wochenende in Warnemünde wird musikalisch gesehen konträr. Am Sonnabend steht ein Kammermusikkonzert in der Kirche auf dem Programm und am Sonntag spielt die Jazzband Seagulls im Kurhausgarten.