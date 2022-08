Dirk Wüstenberg (l.) und Peter Grützmann von Peter und der Wüst spielten im Kurhausgarten. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde Beifall für die Bands beim Hanse Sail Rock im Kurhausgarten Von Maria Pistor | 12.08.2022, 19:39 Uhr

Der Kurhausgarten gewinnt für Konzerte an Beliebtheit. Ein schönes Ambiente, gute Musik - so war es auch am Freitag beim Hanse Sail Rock. Den Auftakten machten Dirk Wüstenberg und Peter Grützmann vom Duo Peter und der Wüst.