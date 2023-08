Die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) stellt am Sonnabend, 26. August, Zusatzbusse für die An- und Abreise zum Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen den VfL Osnabrück im Ostseestadion zur Verfügung. Diese verkehren ab zirka 11.15 Uhr vom Parkplatz Groß Schwaßer Weg und ab zirka 11.20 Uhr vom Hauptbahnhof Nord jeweils im 15-Minuten-Takt zum Stadion. Fans und Besucher können außerdem regulär die Buslinien 25 und 28 sowie die Straßenbahn nutzen.

Nach Spielende stehen ebenfalls Zusatzbusse in die Richtungen Hauptbahnhof Nord, Markt Reutershagen und Westfriedhof bereit. Die Eintrittskarte gilt nicht als Fahrausweis.

Zudem gibt die RSAG Änderungen in der Linienführung aufgrund von polizeilichen Sperrungen bekannt: Während der Sperrung der Südseite des Hauptbahnhofs starten und enden alle Busse der Linien 25, 26 und 27 ab zirka 10.30 Uhr an der Haltestelle Stadthalle. Die Haltestelle Hauptbahnhof Süd entfällt in beiden Richtungen.