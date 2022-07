So könnten die Anbauten an die Studentenwohnungen in der Max-Planck-Straße in der Rostocker Südstadt aussehen. FOTO: Inros Lackner up-down up-down Bauprojekt in Rostock Für Studenten entsteht zusätzlicher bezahlbarer Wohnraum in der Südstadt Von Caroline Bothe | 11.07.2022, 20:38 Uhr

Um das Bauprojekt in der Max-Planck-Straße voranzutreiben, wurde am Montag in Rostock ein Fördermittelbescheid über 1,9 Millionen Euro überreicht. So viele Plätze sollen entstehen und so teuer wird die Miete.